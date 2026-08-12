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Deogarh News: चोरी की मोबाइल बरामद, अभियुक्त को जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में नगर पुलिस ने चोरी मामले में राकेश कुमार पंडित को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सिंघवा गांव निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी और पूछताछ के दौरान चोरी की गई मोबाइल भी बरामद की। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Deogarh News: चोरी की मोबाइल बरामद, अभियुक्त को जेल

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर पुलिस ने चोरी मामले में कार्रवाई करते हुए कांड के अप्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी गयी मोबाइल भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नगर के सिंघवा गांव निवासी राकेश कुमार पंडित, पिता मुनेश्वर पंडित के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार नगर थाना कांड संख्या- 255/26, दिनांक 2 जुलाई 2026 में चोरी की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के संबंध में जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राकेश कुमार पंडित को गिरफ्तार किया।

पूछताछ के क्रम में पुलिस ने चोरी गयी मोबाइल बरामद कर ली। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही चोरी की घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

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