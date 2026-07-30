Deogarh News: अतिक्रमण करने वाले 12 दुकानदारों से वसूला गया 3,800 रुपए जुर्माना
Deogarh News: देवघर में नगर आयुक्त सुलोचना मीणा के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान सुगम यातायात और स्वच्छता बनाए रखने के लिए था। 12 दुकानदारों से ₹3,800 का जुर्माना वसूला गया। आयुक्त ने नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया और निरंतर निगरानी की बात कही।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर आयुक्त सुलोचना मीणा के निर्देशानुसार बुधवार को तिवारी चौक स्थित सब्जी एवं फास्ट फूड दुकानों के विरुद्ध एक विशेष अतिक्रमण हटाओ एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बहाल करना एवं सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराना तथा स्वच्छता बनाए रखना था। अभियान के दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही यातायात एवं स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 12 दुकानदारों से ₹3,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसमें फास्ट फूड संचालकों से 500 प्रति दुकान तथा सब्जी विक्रेताओं से सांकेतिक रूप से 100 प्रति विक्रेता जुर्माना शामिल है। इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में सुगम यातायात, स्वच्छता और आम नागरिकों की सुविधा बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतिक्रमण और गंदगी से न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि आम जनता को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सभी व्यवसायी एवं दुकानदार नियमों का पालन करें, डस्टबिन का उपयोग करें और देवघर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने में सहयोग दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता से समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के औचक निरीक्षण और अभियान निरंतर चलाए जाएंगे。
नगर निगम द्वारा जारी मुख्य निर्देश
निगम की ओर से जारी मुख्य निर्देश : देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में सड़क या सार्वजनिक स्थल पर स्थायी स्ट्रक्चर (ढांचा) बनाकर सब्जी या अन्य सामग्री की बिक्री नहीं करें। दुकानदार निर्धारित स्थान पर ही अस्थायी रूप से दुकान लगाएं और व्यापार समाप्त होने के बाद स्थल को पूरी तरह खाली कर अपने घर लौटें। सभी विक्रेता सब्जी के अवशिष्ट व अन्य कचरे को इधर-उधर न फेंककर नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए डस्टबिन में ही डालें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।