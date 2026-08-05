Deogarh News: श्रावणी मेला में विशेष रियायती दर पर सेप्टिक टैंकों का वैज्ञानिक निष्पादन

स्वच्छता की पहल

देवघर नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त के निर्देशानुसार बीटीएल एजेंसी के माध्यम से आधुनिक सक्शन वाहनों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से सेप्टेज का शत-प्रतिशत सुरक्षित निष्पादन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पवित्र श्रावणी मेले के अवसर पर आमजनों एवं व्यवसायियों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए विशेष रियायती निर्धारित की गई है। निर्धारित शुल्क एवं श्रावणी मेला में दिए गए विशेष ऑफर में 2 गाड़ियां (6 केएल कैपेसिटी) ₹3,200 रुपए प्रति गाड़ी क्षमता 3 किलोलीटर एवं 1 गाड़ी (3 केएल कैपेसिटी) 1,800 रुपए एक गाड़ी का मटेरियल होने पर लिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी सरकारी भवन, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय में सेप्टेज का निःशुल्क निष्पादन किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ उठाने एवं सक्शन वाहन की अग्रिम बुकिंग के लिए नागरिक एवं व्यवसायी हेल्पलाइन नंबरों व एजेंसी के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। देवघर नगर निगम कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर 91 97089 58971 और 91 78701 09763 है, जबकि बीटीएल एजेंसी का हेल्पलाइन नंबर 91 80176 74168 और 91 62990 49206 है। नगर निगम ने अपील की है कि वैज्ञानिक सफाई प्रक्रिया को अपनाकर पवित्र श्रावणी माह में देवघर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वास्थ्यप्रद बनाने में अपना योगदान दें।