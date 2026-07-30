Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deogarh News: विद्यापति चौक में वाहन पड़ाव शुल्क वसूली की बंदोबस्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

Deogarh News: देवघर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विद्यापति चौक में वाहन पड़ाव और शिवगंगा के पूर्वी तट पर शौचालय में शुल्क वसूली की बंदोबस्ती खोली। दोनों प्रक्रियाओं में अंकुश कुमार ने सबसे अधिक बोली लगाई। वाहन स्टैंड की अवधि 11 महीने रही जबकि शौचालय की अवधि 2 महीने होगी।

Deogarh News: विद्यापति चौक में वाहन पड़ाव शुल्क वसूली की बंदोबस्ती

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। देवघर नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विद्यापति चौक में वाहन पड़ाव (स्टैंड) शुल्क वसूली की बंदोबस्ती 29 जुलाई 2026 बुधवार को खुली डाक के माध्यम से की गई। डाक की निर्धारित राशि 2 लाख थी। बोली प्रक्रिया में कुल दो प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राप्त बोलियों में अंकुश कुमार द्वारा दो लाख पच्चीस हजार रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई गई। जो 11 माह की अवधि तक रहेगी। इसके साथ ही देवघर नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शिवगंगा के पूर्वी तट जोनल कार्यालय के सामने शौचालय में शुल्क वसूली की बंदोबस्ती खुली डाक के माध्यम से की गई।

इस डाक की निर्धारित राशि 1.25 लाख थी। बोली प्रक्रिया में कुल दो प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राप्त बोलियों में अंकुश कुमार द्वारा एक लाख छियालिस हजार रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई गई। जिसकी अवधि 2 माह की होगी, श्रावणी एवं भादो मेला।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoghar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।