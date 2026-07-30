Deogarh News: विद्यापति चौक में वाहन पड़ाव शुल्क वसूली की बंदोबस्ती
Deogarh News: देवघर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विद्यापति चौक में वाहन पड़ाव और शिवगंगा के पूर्वी तट पर शौचालय में शुल्क वसूली की बंदोबस्ती खोली। दोनों प्रक्रियाओं में अंकुश कुमार ने सबसे अधिक बोली लगाई। वाहन स्टैंड की अवधि 11 महीने रही जबकि शौचालय की अवधि 2 महीने होगी।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। देवघर नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विद्यापति चौक में वाहन पड़ाव (स्टैंड) शुल्क वसूली की बंदोबस्ती 29 जुलाई 2026 बुधवार को खुली डाक के माध्यम से की गई। डाक की निर्धारित राशि 2 लाख थी। बोली प्रक्रिया में कुल दो प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राप्त बोलियों में अंकुश कुमार द्वारा दो लाख पच्चीस हजार रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई गई। जो 11 माह की अवधि तक रहेगी। इसके साथ ही देवघर नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शिवगंगा के पूर्वी तट जोनल कार्यालय के सामने शौचालय में शुल्क वसूली की बंदोबस्ती खुली डाक के माध्यम से की गई।
इस डाक की निर्धारित राशि 1.25 लाख थी। बोली प्रक्रिया में कुल दो प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राप्त बोलियों में अंकुश कुमार द्वारा एक लाख छियालिस हजार रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई गई। जिसकी अवधि 2 माह की होगी, श्रावणी एवं भादो मेला।
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