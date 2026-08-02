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Deogarh News: इतिहास अभिलेखन संग्रहालय केंद्र पर चित्र-प्रदर्शनी का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि।झारखंड शोध संस्थान के हड़ियासी राम मंदिर रोड झौंसागढ़ी स्थित प्रस्तावित कार्यालय परिसर में रविवार को परिचर्चा एवं चित्र प्रदर्शनी का

Deogarh News: इतिहास अभिलेखन संग्रहालय केंद्र पर चित्र-प्रदर्शनी का उद्घाटन

Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। झारखंड शोध संस्थान के हड़ियासी राम मंदिर रोड झौंसागढ़ी स्थित प्रस्तावित कार्यालय परिसर में रविवार को परिचर्चा एवं चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन देवघर नगर निगम के मेयर रवि कुमार राउत ने फीता काटकर किया। परिचर्चा में स्थानीय इतिहास पर शोध,अभिलेखन और प्रकाशन के लिए संस्थान परिसर में संग्रहालय एवं पुस्तकालय केंद्र के भवन निर्माण पर गहन विचार-विमर्श किया गया। साथ ही महात्मा गांधी के देवघर संदर्भ और स्थानीय शहीद पर आधारित एक चित्र-प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इसके पूर्व झारखंड शोध संस्थान के सचिव उमेश कुमार ने मेयर का स्वागत पुष्पगुच्छ, पुष्पमाला और अंगवस्त्र देकर किया।

बीएड कॉलेज की व्याख्याता डॉ.इति कुमारी ने स्वागत गीत प्रस्तुत की। संस्थान के सचिव ने कहा कि जब तक शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक राम मंदिर रोड स्थित उनके आवासीय परिसर के छत पर ही एक नया भवन बनाकर स्थानीय इतिहास पर काम किया जाएगा। झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जैन ने ऊर्जा के साथ इतिहासघर की स्थापना के लिए आह्वान किया। सेवानिवृत वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त सह विशेष सचिव देवदत्त रेणुदास ने कहा कि हम सब को इतिहास लेखन,अभिलेखन और पुस्तकालय केंद्र के लिए मिल-जुलकर प्रयास करना चाहिए। संस्थान के वरिष्ठ सदस्य प्रो.रामनंदन सिंह ने कहा कि अब साधना के सम्मान का समय आ चुका है। वहीं मेयर ने कहा कि इतिहासघर के लिए आवेदक उन्हें मिल चुका है। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यटन विभाग के निदेशक को आवेदन दें। वहां से आवेदन अनुसंशित होकर उनके पास आएगा तो उन्हें स्वीकृति देने में सुविधा होगी। इस अवसर पर संस्थान के सदस्य संजय कुमार उपाध्याय, सुनीता देवी, व्याख्याता डॉ.इति कुमारी, डॉ.पल्लवी जोशी, प्रभात कुमार सिंह, उदयेश रवि, शत्रुघन प्रसाद, हिमांशु झा, रवि शंकर साह, पार्वती देवी, सचिन राउत, संदीप राउत, भानू श्री, गुड्डा, मंजरी सिंह, आयशा सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

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