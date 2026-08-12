Deogarh News: रक्तदान शिविर में 32 यूनिट रक्त संग्रह
Deogarh News: देवघर में जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 32 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस आयोजन में क्रिकेट संघ के पदाधिकारी, खिलाड़ी और उनके परिवारजन ने भाग लिया। शिविर के सफल आयोजन में संघ के सचिव विजय झा समेत कई महत्वपूर्ण लोग शामिल रहे। सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दिया गया।
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। केकेएन स्टेडियम देवघर अवस्थित जिला क्रिकेट संघ के कार्यालय में मंगलवार को जिला क्रिकेट संघ देवघर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्रिकेट संघ के पदाधिकारी, खिलाड़ी और खिलाड़ियों के परिवारजनों ने रक्तदान शिविर में आगे आकर हिस्सा लिया। मौके पर रक्तदान शिविर में कुल 32 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर के सफल संचालन में सचिव विजय झा, वीरेंद्र सिंह, संजय मालवीय,नीरज सिंहा,इफ्तिखार शेख,राजेश कुमार, आलोक राजहंस, सुभाष मिश्रा,अमित सोनी, पंकज शर्मा,सनी सान्याल, किशन फलाहारी,अभिषेक आनंद, तरुण कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। अंत में संघ के सचिव ने रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दिया और सिविल सर्जन व ब्लड बैंक के चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारी का भी आभार प्रकट किया।
किन-किन लोगों ने किया रक्तदान : रक्तदान शिविर में कुल 32 यूनिट रक्तदान हुआ। जिसमें जिला क्रिकेट संघ के विजय झा, इफ्तिखार शेख, राजेश कुमार, आलोक कुमार राजहंस, किशन फलाहारी, सुभाष मिश्रा, अभिषेक आनंद, अजय कुमार यादव ,चंदन मिश्रा,अमोद कुमार मंडल, हिमांशु कुमार, अमित, राजाराम सिंह, सत्यम सिंह, शशांक, दुर्गेश नंदन, जॉन मरांडी, सत्यजगत,प्रफुल्ल कुमार यादव,पंकज जयसवाल ,कारू मांझी, जीत रामानी, अनुज भारद्वाज, पवन, मनोज, राघव पाराशर, शिवेश केसरी, कुमार सुमित, सिद्धार्थ, अर्णव, मधुगिरी पांडे, रेहान शेख एवं अमित कुमार ने रक्तदान किया।
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