Deogarh News: दो महिला सहित छह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
Deogarh News: देवघर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में दो महिलाओं सहित छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया है। इसमें धर्मराज सिंह, धर्मशीला देवी, रितिका सिंह, कार्तिक सिंह, सौरव कुमार और गुलाब कुमार के नाम शामिल हैं। न्यायालय ने सम्मन जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर 2026 निर्धारित की गई।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। दो महिलाओं सहित छह लोगों के खिलाफ देवघर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पुलिस अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया है। जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 1241 /2026 (देवघर थाना कांड संख्या 412/2025) के इस मामले में धर्मराज सिंह, धर्मशीला देवी, रितिका सिंह, कार्तिक सिंह, सौरव कुमार एवं गुलाब कुमार के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया है। न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपितों के खिलाफ सम्मन निर्गत करने का आदेश जारी किया है। मामले में अगली तारीख 22/ 9 /2026 निश्चित की गई है।
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