Deogarh News: 9 को धूमधाम से मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि।संत मेरी सीएनआइ चर्च देवघर में बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाने को लेकर बैठक की गई। इस संबंध में संघ के सचिव अरविंद किस्
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। संत मेरी सीएनआइ चर्च देवघर में बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाने को लेकर बैठक की गई। इस संबंध में संघ के सचिव अरविंद किस्कू ने बताया कि बैठक के दौरान विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाने को लेकर तमाम बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पारंपरिक तरीके से विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त की सुबह संत मेरी सीएनआइ चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें काफी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर में संत मेरी मिडिल स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें संथाली नृत्य, मुंडारी संगीत, आदिवासी रहन-सहन व परंपरा की झलक प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। समारोह को सफल बनाने को लेकर जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर मनोज बाड़ा, प्रभू कुजुर, प्रमोद सोरेन, सुहागिनी मुर्मू, क्रिस्टीना मुर्मू, मोना किस्कू, काजल किस्कू, एलबीना सोरेन, सबिना मुर्मू, समीर, मार्शल सहित अन्य उपस्थित थे।
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