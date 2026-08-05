Deogarh News: बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को घर से निकाला
Deogarh News: जसीडीह के टाभाघाट गांव में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर एक विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पति और सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जांच जारी है।
Deogarh News: जसीडीह। जसीडीह थाना क्षेत्र के टाभाघाट गांव में दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
शादी की जानकारी
पीड़िता सकीना परवीन ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि करीब ढाई वर्ष पूर्व उसकी शादी टाभाघाट निवासी मो. कौशर के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि बीते शनिवार को पति और सास ने मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और घर से निकाल दिया।
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलने पर जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता के आवेदन के आधार पर पति और सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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