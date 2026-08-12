Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deogarh News: खागा निवासी के खाते से तीन हजार रुपए की अवैध निकासी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

Deogarh News: देवघर के खागा निवासी चंदन कुमार के बैंक खाते से 3000 रुपए की अवैध निकासी हुई है। आरोपी ने फोन पर उनसे जानकारी लेकर पैसे ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Deogarh News: खागा निवासी के खाते से तीन हजार रुपए की अवैध निकासी

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। खागा निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से तीन हजार रुपए की अवैध निकासी हो गई है। पीड़ित चंदन कुमार ने मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे साइबर थाना पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर उससे विभिन्न प्रकार की बातें कर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी हासिल कर ली। इसके कुछ ही मिनट बाद उसके खाते से तीन हजार रुपए दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। खाते से राशि निकाले जाने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने इसकी जानकारी साइबर थाना को दी।

शिकायत के आधार पर साइबर थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bank Account Deoghar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।