Deogarh News: खागा निवासी के खाते से तीन हजार रुपए की अवैध निकासी
Deogarh News: देवघर के खागा निवासी चंदन कुमार के बैंक खाते से 3000 रुपए की अवैध निकासी हुई है। आरोपी ने फोन पर उनसे जानकारी लेकर पैसे ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। खागा निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से तीन हजार रुपए की अवैध निकासी हो गई है। पीड़ित चंदन कुमार ने मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे साइबर थाना पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर उससे विभिन्न प्रकार की बातें कर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी हासिल कर ली। इसके कुछ ही मिनट बाद उसके खाते से तीन हजार रुपए दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। खाते से राशि निकाले जाने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने इसकी जानकारी साइबर थाना को दी।
शिकायत के आधार पर साइबर थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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