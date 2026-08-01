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Deogarh News: खाता होल्ड हटते ही उड़ गए 40 हजार, शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधिकुंडा थाना क्षेत्र के चित्तोलोढ़िया गांव निवासी अनिल राणा के पुत्र ने साइबर थाना में अज्ञात के खिलाफ ठगी करने का शिकयत की है। बताया क

Deogarh News: खाता होल्ड हटते ही उड़ गए 40 हजार, शिकायत

Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि कुंडा थाना क्षेत्र के चित्तोलोढ़िया गांव निवासी अनिल राणा के पुत्र ने साइबर थाना में अज्ञात के खिलाफ ठगी करने का शिकयत की है। बताया कि पिता के बैंक खाते से 40 हजार रुपए की संदिग्ध परिस्थिति में निकासी कर ली गई। पीड़ित ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शुक्रवार को साइबर थाना पहुंचे युवक ने बताया कि उसके पिता रोजगार के सिलसिले में बाहर में रहते हैं। वहां से मिलने वाला वेतन नियमित रूप से इसी बैंक खाते में जमा होता है। कुछ दिनों पहले किसी कारणवश बैंक खाते पर होल्ड लगा दिया गया था, जिस कारण खाते से लेन-देन नहीं हो पा रहा था।

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पीड़ित के अनुसार आवश्यक बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब खाते से होल्ड हटाया गया और उसने खाते की जानकारी ली, तो उसमें से 40 हजार रुपए गायब मिले। बताया कि खाते में किसी प्रकार का नया लेन-देन या निकासी उसकी जानकारी में नहीं हुई थी, न उसने राशि निकाली और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को इसकी अनुमति दी। बावजूद खाते से रुपए निकल जाना उसके लिए हैरानी का विषय है। युवक ने आशंका जताई है कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने तकनीकी तरीके से उसके खाते से राशि की निकासी कर ली।

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