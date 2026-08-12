Deogarh News: पोषण योजना का लाभ दिलाने के नाम पर गर्भवती महिला से ठगी,खाते से 15 हजार उड़ाए
Deogarh News: देवघर जिले में सरकारी पोषण योजना का लाभ दिलाने के नाम पर एक गर्भवती महिला से साइबर ठगी हुई। ठग ने फोन पर जानकारी लेकर महिला के खाते से 15 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। पति ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। सरकारी पोषण योजना का लाभ दिलाने के नाम पर एक गर्भवती महिला से साइबर ठगी हो गई है। अज्ञात व्यक्ति ने गर्भवती महिला को फोन कर योजना के तहत मिलने वाली सरकारी राशि का लाभ दिलाने की बात कही । बातचीत के दौरान उससे कई तरह की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद महिला के मोबाइल पर एक लिंक भेजकर उस पर क्लिक करने को कहा गया। लिंक पर क्लिक करते ही उसके बैंक खाते से दो अलग-अलग बार में कुल 15 हजार रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए। मामला मधुपुर गंजोरी गांव की बतायी जा रहाी है। पीड़िता पंकज कुमार की पत्नी है। पत्नी के गर्भवती होने के कारण पंकज कुमार स्वयं शिकायत लेकर थाना पहुंचे और अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी को कुछ महिना पहले आंगनबाड़ी सेविका की ओर से बताया गया था कि गर्भावस्था के दौरान सरकारी योजना से संबंधित लाभ के लिए किसी सरकारी व्यक्ति का फोन आ सकता है। फोन आने पर मांगी जाने वाली जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। इसी कारण जब अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर पोषण योजना के तहत सरकारी राशि दिलाने की बात कही तो महिला ने उस पर भरोसा कर लिया।
साइबर ठगी के हानिकारक प्रभाव
बातचीत के दौरान आरोपी ने विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल करने के बाद मोबाइल पर एक लिंक भेजा और उसे खोलने को कहा। महिला द्वारा लिंक पर क्लिक करते ही कुछ ही देर में उसके खाते से दो अलग-अलग बार में कुल 15 हजार रुपये की निकासी कर दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी गई। रुपये कटने की जानकारी मिलने के बाद परिवार को साइबर ठगी का पता चला। इसके बाद पंकज कुमार ने थाना पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस की अपील: सतर्क रहें
कई थाना क्षेत्रों में सामने आ चुके हैं ऐसे मामले : सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी के मामले जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों सोनारायठाढ़ी और सारवां थाना क्षेत्र से भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थीं। साइबर ठग सरकारी योजना, आंगनबाड़ी, बैंक अथवा अन्य विभाग का अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अनजान फोन पर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।
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