Deogarh News: न फोन आया, न मैसेज, न ओटीपी, फिर भी खाते से उड़ गए 3.29 लाख
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधिसाइबर अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस की एक शिकायत शुक्रवार को साइबर थाना में दर्ज कराई गई है। मोहनपुर थाना क्षेत्र के बांझी घोरमारा की ए
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि साइबर अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस की एक शिकायत शुक्रवार को साइबर थाना में दर्ज कराई गई है। मोहनपुर थाना क्षेत्र के बांझी घोरमारा की एक महिला के बैंक खाते से 1 माह में 3 लाख 29 हजार 600 रुपए की निकासी कर ली गई है। बड़ी बात यह है कि महिला के मोबाइल पर न कॉल आया, न कोई एसएमएस और ना ही ओटीपी मिला। महिला ने कभी मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी नहीं ली थी और ना ही उसके पास एटीएम कार्ड था। बावजूद साइबर अपराधियों ने खाते से लगातार रकम निकाल ली। घोरमारा-बांझी गांव निवासी पीड़िता ने शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे वह साइबर थाना पहुंच पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।
जरूरत के समय बैंक पहुंची तो खुला पूरा मामला :-
जानकारी के अनुसार महिला को कुछ समय पहले देवघर-बासुकीनाथ फोरलेन परियोजना के तहत मुआवजे की राशि मिली थी। उसमें से आधी राशि उसने फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर दी, जबकि शेष रकम घर निर्माण के लिए अपने बचत खाते में रखी थी। शुक्रवार को जब महिला निर्माण कार्य के लिए रुपए निकालने बैंक पहुंची और निकासी पर्ची शाखा प्रबंधक को दी, तब बैंक अधिकारियों ने खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की जानकारी दी। खाते का बैलेंस सुनते ही महिला के होश उड़ गए। उसके बाद बैंक से स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि पिछले लगभग एक महीने में खाते से कई किस्तों में 3.29 लाख 600 रुपये की निकासी की जा चुकी है।
बिना एटीएम और नेट बैंकिंग के कैसे निकले रुपये :-
महिला का कहना है कि उसने कभी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं ली। उसके नाम से कोई एटीएम कार्ड भी नहीं है। बावजूद अज्ञात व्यक्ति ने खाते के लिए कथित रूप से नेट बैंकिंग सुविधा सक्रिय करा ली और एटीएम कार्ड जारी करा लिया। महिला ने बताया कि खाते से निकासी के दौरान मोबाइल पर न ओटीपी आया, ना ही लेन-देन का एसएमएस मिला। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने किसी तकनीकी तरीके या बैंकिंग प्रक्रिया का दुरुपयोग कर खाते तक पहुंच बनाई।
कई एटीएम से की गई निकासी :-
प्राथमिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि खाते से निकाली गई राशि मोहनपुर, देवघर, तालझारी, दुमका समेत विभिन्न एटीएम केंद्रों से निकाली गई है। पुलिस अब बैंक के लेन-देन का पूरा विवरण, सीसीटीवी फुटेज, एटीएम उपयोग का रिकॉर्ड और नेट बैंकिंग सक्रिय होने की प्रक्रिया की जांच कर रही है।
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