Deogarh News: दो लोगों के खाते से 34 हजार की अवैध निकासी

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। जिले में साइबर अपराध की घटनाओं को लेकर पुलिस परेशान है। शुक्रवार व शनिवार साइबर थाना में दो शिकायतें दी गयी हैं। जिसमें दो अलग-अलग लोगों के बैंक खाते से कुल 34 हजार रुपए की अवैध निकासी हो गई है। दोनों पीड़ितों ने साइबर थाना पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ितों की जानकारी

पीड़ित नगर थाना के रांगा मोड़ निवासी बासुदेव यादव के अनुसार किसी प्रकार का कोई फोन, संदेश व ओटीपी नहीं आने के बाद भी उसके खाते से 22 हजार रुपए निकासी हो गई है। मामले की जानकारी होने के बाद वह तुरंत अपना खाता को बंद कराया। उसके बाद थाना में आवेदन देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं कुंडा थाना क्षेत्र के जमुआ निवासी दीपेन्द्र कुमार ने बताया कि अज्ञात लिंक आया था, जिसे खोलकर देखने के बाद उसका मोबाइल अचानक काम करना बंद हो गया। कुछ देर के लिए मोबाइल बंद कर दिया। दो घंटे के बाद मोबाइल ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते से तीन अलग-अलग बार में 12.300 रुपए किसी दूसरे दुकानदार के खाते में ट्रांसफर हो गया। स्टेटमेंट निकालने के बाद साइबर थाना में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है।