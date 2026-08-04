Deogarh News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में भीड़

Deogarh News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में भीड़
Deogarh News: पालोजोरी के शिव मंदिरों में पवित्र सावन माह की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में लोग पूजा-अर्चना के लिए जुटे। ग्रामीण सुबह से ही विधिपूर्वक पूजा करते नजर आए। शिवालयों में आकर्षक सजावट की गई थी और श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रकार के चढ़ावे अर्पित किए। महिलाओं ने व्रत रखकर सुख-समृद्धि की कामना की।
Deogarh News: पालोजोरी प्रतिनिधि। पवित्र सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर पालोजोरी शिव मंदिर सहित प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में पूजा-अर्चना करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण अहले सुबह से ही मंदिर प्रांगण में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करने को जुटे दिखे। बाजार स्थित शिव मंदिर सहित खागा, फतेहनाथ, निकटवर्ती जमधारा, असना, बैठीडंगाल सहित अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना करने वालों का तांता लगा रहा। ग्रामीणों ने विधि-विधान के साथ परिजनों के साथ शिवालयों में पूजा-अर्चना की। पहली सोमवारी पर शिव मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। ग्रामीणों ने शिवालयों में फूल-बिल्वपत्र, नारियल, केला, सेव, लड्डू, बताशा सहित विभिन्न प्रकार के चढ़ावा अर्पण किया।
सावन की पहली सोमवारी पर महिलाओं व कुवांरी कन्याओं ने विधिपूर्वक व्रत रखकर बाबा भोले से कामना की। महिलाओं ने भोलेनाथ से अपने व परिवार के सुख-समृद्धि की कामना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।