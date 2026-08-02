Deogarh News: सोशल मीडिया पोस्ट पर जेएमएम ने दर्ज कराई प्राथमिकी

Deogarh News: मधुपुर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की यमुना तुरी ने दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि पोस्ट में मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Deogarh News: मधुपुर, प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर मधुपुर में विवाद गहरा गया है।

शिकायत का कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिपरासोल पंचायत अध्यक्ष यमुना तुरी ने मधुपुर थाना में शिकायत देकर परवेज आलम और मोहम्मद परवेज आलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने केस नंबर162/26 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यमुना तुरी ने अपने आवेदन में बताया कि परवेज आलम ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि झामुमो के स्थानीय विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के संरक्षण में साहेब अफरोज नामक व्यक्ति अवैध काम कर रहा है।

जातिसूचक शब्दों का प्रयोग शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए मंत्री की छवि खराब करने और पार्टी व कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश की गई। यमुना तुरी के अनुसार, जब वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ परवेज आलम के घर इस संबंध में पूछताछ करने गए, तो परवेज आलम ने सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्द कहे और गाली-ग्लौज कर भगा दिया।

सूचना अधिकार का दुरुपयोग आवेदन में यह भी कहा गया है कि परवेज आलम मुस्लिम नाम रखकर खुद को सूचना अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं और लोगों से पैसे ऐंठने के लिए विभिन्न संस्थानों में आवेदन लिखाते हैं। इससे आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच रहा है। मधुपुर थाना ने यमुना तुरी के आवेदन पर मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में आरोपी पक्ष से संपर्क नहीं हो सका है。