Deogarh News: कांवरिया पथ खिजुरिया में कांग्रेस का कांवरिया सेवा शिविर शुरू
Deogarh News: देवघर में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कांग्रेस ने कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन किया। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि श्रद्धालुओं को पेयजल, प्राथमिक उपचार और विश्राम की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह शिविर श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित रहेगा।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने को लेकर शुक्रवार को कांवरिया पथ स्थित खिजुरिया यात्री शेड के सामने देवघर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एवं जिलाध्यक्ष राजेंद्र दास की अध्यक्षता में कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ।
कांवरियों के बीच फल वितरण
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