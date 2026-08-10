Deogarh News: पंदनिया मोड़ में जाम की स्थिति से राहगीर परेशान
Deogarh News: मारगोमुंडा, प्रतिनिधि। लहरजोरी-मधुपुर पीडब्लूडी मुख्य मार्ग के पंदनिया मोड़ में अक्सर जाम लगे रहने से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
Deogarh News: मारगोमुंडा, प्रतिनिधि। लहरजोरी-मधुपुर पीडब्लूडी मुख्य मार्ग के पंदनिया मोड़ में अक्सर जाम लगे रहने से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क जाम रहने से इस ओर से जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद सहित अन्य जगह तक आने-जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी होती है। बताया जाता है की पंदनिया मोड़ से धमनी होते हुए जगदीशपुर जाने वाली सड़क काफी संकीर्ण है, जहां बड़े वाहनों के आवाजाही करने के वक्त सड़क में जाम की स्थिति बन जाती है। पंदनिया चौराहा मोड़ है, जहां से पूरब दिशा की ओर चेतनारी, पश्चिम की ओर जगदीशपुर, उत्तर की ओर मधुपुर और दक्षिण दिशा की ओर मारगोमुंडा जाने का मुख्य रास्ता है।
चौराहा के समीप सड़क संकीर्ण रहने के चलते यहां अक्सर जाम लगे रहने की स्थिति बनी रहती है। इस सड़क में बड़े-बड़े वाहनों का भी आना-जाना लगा रहता है, मोड़ के समीप सड़क किनारे पत्थर व गिट्टी से लदा हाईवा खड़ा कर दिए जाने के चलते कई मिनट तक स्थिति बनी रहती है।
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