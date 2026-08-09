Deogarh News: हृदय गति रुक जाने महिला का निधन
Deogarh News: सारवां प्रतिनिधि प्रखंड के लखोरिया गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता 94 वर्षीया सीता देवी, पति- नारायण मिश्र का आकस्मिक निधन हृदय गति रुक जाने से पैतृक
Deogarh News: सारवां प्रतिनिधि। प्रखंड के लखोरिया गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता 94 वर्षीया सीता देवी, पति- नारायण मिश्र का आकस्मिक निधन हृदय गति रुक जाने से पैतृक गांव लखोरिया में हो गया। उनके निधन से लखोरिया सहित आसपास गांवों में शोक है। वह अपने पीछे डॉ. राजेश रंजन सहित भरा-पूरा परिवार छोड़कर गई है।
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