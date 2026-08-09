Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deogarh News: हृदय गति रुक जाने महिला का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

Deogarh News: सारवां प्रतिनिधि प्रखंड के लखोरिया गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता 94 वर्षीया सीता देवी, पति- नारायण मिश्र का आकस्मिक निधन हृदय गति रुक जाने से पैतृक

Deogarh News: हृदय गति रुक जाने महिला का निधन

Deogarh News: सारवां प्रतिनिधि। प्रखंड के लखोरिया गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता 94 वर्षीया सीता देवी, पति- नारायण मिश्र का आकस्मिक निधन हृदय गति रुक जाने से पैतृक गांव लखोरिया में हो गया। उनके निधन से लखोरिया सहित आसपास गांवों में शोक है। वह अपने पीछे डॉ. राजेश रंजन सहित भरा-पूरा परिवार छोड़कर गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।