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Deogarh News: दो बाइकों में टक्कर, चार जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: शनिवार शाम सोनारायठाढ़ी पावर हाउस के पास दो बाइकों की टक्कर में चार युवक जख्मी हो गए। तीन युवक मुख्य पथ पर अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक एक अन्य बाइक से टकरा गई। इस घटना में तीन युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए देवघर भेजा गया।

Deogarh News: दो बाइकों में टक्कर, चार जख्मी

Deogarh News: सोनारायठाढ़ी प्रतिनिधि। सोनारायठाढ़ी पावर हाउस के समीप मुख्य पथ पर शनिवार शाम दो बाइकों की सीधी टक्कर में चार युवक जख्मी हो गये। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के तीन युवक सफाउल अंसारी, रजाउल अंसारी व वसीम मोहनपुर थाने के नवाडीह से रंग का काम कर बाइक से वापस घर भोंड़ा जमुवा लौट रहा था कि थाने ने से एक किलोमीटर दूर मुख्य पथ में सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। घटना में तीन युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने इलाज के लिए देवघर भेज दिया गया।

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