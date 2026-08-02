Deogarh News: दो बाइकों में टक्कर, चार जख्मी
Deogarh News: शनिवार शाम सोनारायठाढ़ी पावर हाउस के पास दो बाइकों की टक्कर में चार युवक जख्मी हो गए। तीन युवक मुख्य पथ पर अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक एक अन्य बाइक से टकरा गई। इस घटना में तीन युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए देवघर भेजा गया।
Deogarh News: सोनारायठाढ़ी प्रतिनिधि। सोनारायठाढ़ी पावर हाउस के समीप मुख्य पथ पर शनिवार शाम दो बाइकों की सीधी टक्कर में चार युवक जख्मी हो गये। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के तीन युवक सफाउल अंसारी, रजाउल अंसारी व वसीम मोहनपुर थाने के नवाडीह से रंग का काम कर बाइक से वापस घर भोंड़ा जमुवा लौट रहा था कि थाने ने से एक किलोमीटर दूर मुख्य पथ में सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। घटना में तीन युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने इलाज के लिए देवघर भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।