Deogarh News: विरोध के बाद 50 प्रतिशत संडे ड्यूटी काटने का फैसला टला

Deogarh News: चितरा कोलियरी में कोयला मजदूरों ने संडे ड्यूटी में 50 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियन के विरोध के बाद प्रबंधन ने कटौती पर रोक लगा दी है। पिछले एक वर्ष से संडे ड्यूटी में 25 प्रतिशत कमी की जा रही थी। मजदूरों ने अपने अधिकारों की रक्षा की बात की।

Deogarh News: चितरा, प्रतिनिधि। चितरा कोलियरी में कार्यरत कोयला मजदूरों की संडे ड्यूटी में 50 प्रतिशत कटौती किए जाने के प्रस्ताव को लेकर शनिवार को मजदूरों में आक्रोश देखने को मिला।

विरोध प्रदर्शन यूनियन प्रतिनिधियों और कोयला कर्मियों के जोरदार विरोध के बाद फिलहाल कोलियरी प्रबंधन ने 50 प्रतिशत संडे ड्यूटी काटने के निर्णय पर रोक लगा दी है। प्रबंधन के इस कदम से मजदूरों में तत्काल राहत की भावना है। बताते चलें कि चितरा कोलियरी में पिछले करीब एक वर्ष से कोयला कर्मियों की संडे ड्यूटी में 25 प्रतिशत कटौती की जा रही है। उसी बीच भूमि अधिग्रहण, कोलियरी विस्तार, उत्पादन सहित अन्य समस्याओं का हवाला देते हुए प्रबंधन द्वारा संडे ड्यूटी में 50 प्रतिशत कटौती किए जाने पर विचार किया जा रहा था। जानकारी मिलते ही यूनियन प्रतिनिधियों और मजदूरों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।

जरूरी बैठक इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार संध्या कोलियरी प्रबंधन द्वारा आवश्यक जेसीसी की बैठक बुलाई गई। बैठक में शामिल यूनियन प्रतिनिधियों ने एक स्वर में संडे ड्यूटी में 50 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट कहा कि मजदूरों के हितों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध के बाद प्रबंधन ने फिलहाल कुछ शर्तों के साथ 50 प्रतिशत संडे ड्यूटी काटने के निर्णय पर रोक लगाने पर सहमति जताई। शनिवार सुबह इसी मुद्दे को लेकर वर्कशॉप गेट के समीप कोयला मजदूरों की बैठक की गई। यूनियन प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद राणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में कोयलाकर्मी शामिल हुए।

यूनियन का समर्थन यूनियन प्रतिनिधि पशुपति कोल, नवल किशोर राय, वरुण सिंह समेत अन्य नेताओं ने कहा कि संडे ड्यूटी में 50 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव मजदूरों के हित में नहीं है। इसको लेकर यूनियन ने प्रबंधन के समक्ष जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, परिणामस्वरूप फिलहाल कटौती पर रोक लगी है। नेताओं ने कहा कि कोलियरी प्रबंधन को भूमि अधिग्रहण, कोलियरी विस्तार, कोयला उत्पादन बढ़ाने तथा कोलियरी हित से जुड़े अन्य कार्यों में मजदूरों और यूनियन की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। कहा कि मजदूर भी चाहते हैं कि चितरा कोलियरी का उत्पादन और विकास बेहतर तरीके से हो, लेकिन इसके नाम पर मजदूरों के आर्थिक हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि मजदूरों के अधिकार और उनकी आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि भविष्य में संडे ड्यूटी में कटौती को लेकर एकतरफा निर्णय लेने का प्रयास किया गया, तो यूनियन फिर से मजबूती के साथ इसका विरोध करेगा। बैठक में यूनियन प्रतिनिधि बलदेव महतो, अमित शर्मा, प्रसादी दास समेत विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि और काफी संख्या में कोयला कर्मी मौजूद थे।