Deogarh News: चितरा : एक सप्ताह में चार साइबर ठग गिरफ्तार
Deogarh News: चितरा प्रतिनिधिसाइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चितरा पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार साइबर ठगों को गिरफ्तार
Deogarh News: चितरा प्रतिनिधि साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चितरा पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार साइबर ठगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस दौरान साइबर अपराध में प्रयुक्त एक बलेनो मारुति कार भी जब्त की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सोनातर, दुमदुमी, दनरबाद तथा सहरजोरी जंगल में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर साइबर ठगी में संलिप्त चार आरोपियों को दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बताया जाता है कि सहरजोरी जंगल से गिरफ्तार एक साइबर अपराधी जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र निवासी है। साइबर ठगी के नेटवर्क और उसके अन्य साथियों के संबंध में भी पूछताछ के बाद कई अहम सुराग पुलिस को मिलने की सूचना है। चितरा पुलिस की लगातार कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आमलोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक अथवा लालच भरे ऑनलाइन ऑफर के झांसे में न आएं और साइबर ठगी की आशंका होने पर तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को सूचना दें।
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