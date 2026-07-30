Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deogarh News: चितरा : एक सप्ताह में चार साइबर ठग गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

Deogarh News: चितरा प्रतिनिधिसाइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चितरा पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार साइबर ठगों को गिरफ्तार

Deogarh News: चितरा : एक सप्ताह में चार साइबर ठग गिरफ्तार

Deogarh News: चितरा प्रतिनिधि साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चितरा पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार साइबर ठगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस दौरान साइबर अपराध में प्रयुक्त एक बलेनो मारुति कार भी जब्त की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सोनातर, दुमदुमी, दनरबाद तथा सहरजोरी जंगल में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर साइबर ठगी में संलिप्त चार आरोपियों को दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:फर्जी कंपनी खोल साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंड़ाफोड, चार गिरफ्तार

बताया जाता है कि सहरजोरी जंगल से गिरफ्तार एक साइबर अपराधी जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र निवासी है। साइबर ठगी के नेटवर्क और उसके अन्य साथियों के संबंध में भी पूछताछ के बाद कई अहम सुराग पुलिस को मिलने की सूचना है। चितरा पुलिस की लगातार कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आमलोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक अथवा लालच भरे ऑनलाइन ऑफर के झांसे में न आएं और साइबर ठगी की आशंका होने पर तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को सूचना दें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Cyber Crime

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।