Deogarh News: दो फरार वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
Deogarh News: चितरा पुलिस ने दो फरार वारंटियों, राजू दास और कार्तिक दास, को गिरफ्तार किया है। उन दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारियों का यह प्रयास न्यायालय से जारी वारंटों को लागू करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों का हिस्सा है।
Deogarh News: चितरा प्रतिनिधि। चितरा पुलिस ने न्यायालय से निर्गत गैर-जमानती वारंट के आलोक में लंबे समय से फरार चल रहे दो वारंटियों को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार वारंटियों की पहचान थाना क्षेत्र के अंबाकनाली निवासी राजू दास व कार्तिक दास के रूप में हुई है। दोनों के विरुद्ध चितरा थाना कांड संख्या- 78/18 व जीआर संख्या- 491/20 से संबंधित मामले में न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना व तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि न्यायालय से निर्गत वारंटों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। फरार आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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