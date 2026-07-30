Deogarh News: कोलियरी प्रबंधन एक्शन में : कोल डंप में लगी आग बुझाने की कवायद

Deogarh News: चितरा कोलियरी के कोल डंप में लगी आग पर काबू पाने के लिए प्रबंधन ने युद्धस्तर पर अभियान चलाया है। महाप्रबंधक मदन मोहन कुमार ने साइट का निरीक्षण किया और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया। affected coal का व्यवस्थित उठाव और डिस्पैच जारी है। आग बुझाने के लिए प्रयास तेजी से चल रहे हैं।

Deogarh News: चितरा। चितरा कोलियरी के कोल डंप में पिछले कई दिनों से सुलग रही आग को लेकर आखिरकार कोलियरी प्रबंधन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

आग बुझाने के प्रयास इसी क्रम में चितरा कोलियरी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक मदन मोहन कुमार स्वयं कोल डंप स्थल पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आग बुझाने के लिए चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अभियान में तेजी लाने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। महाप्रबंधक मदन मोहन कुमार ने कहा कि कोल डंप में लगी आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कोयले का उठाव और निगरानी उन्होंने बताया कि आग से प्रभावित कोयले का व्यवस्थित ढंग से उठाव किया जा रहा है तथा उसका डिस्पैच भी जारी है, ताकि आग के फैलाव को रोका जा सके और कोयले की बर्बादी कम से कम हो। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रबंधन के सतत प्रयासों से जल्द ही आग पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोल डंप की लगातार निगरानी की जा रही है और आवश्यकता के अनुसार भारी मशीनों की मदद से जलते हुए हिस्से को अलग कर उस पर मिट्टी डालने का कार्य जारी है। अभियान तब तक चलता रहेगा, जब तक आग पूरी तरह बुझ नहीं जाती। मौके पर प्रबंधक राजकुमार, आउट सोर्सिंग के गौतम सिंह आदि मौजूद थे।