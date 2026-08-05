Deogarh News: चितरा : कोल डंप में भीषण आग पर अब तक नहीं पाया गया काबू
Deogarh News: चितरा कोलियरी के सात नंबर कोल डंप में लगी भीषण आग पर नियंत्रण पाने के लिए प्रबंधन द्वारा युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं। भारी मशीनों की मदद से जलते कोयले का उठाव किया जा रहा है और प्रभावित हिस्सों को मिट्टी से ढंका जा रहा है। स्थानीय लोग जल्द ही नियंत्रण की उम्मीद कर रहे हैं।
Deogarh News: चितरा। चितरा कोलियरी सात नंबर कोल डंप में लगी भीषण आग पर लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। आग की भयावहता को देखते हुए प्रबंधन द्वारा दिन-रात युद्धस्तर पर राहत व नियंत्रण कार्य चलाने का दावा किया जा रहा है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए भारी मशीनों की मदद से लगातार जलते कोयले का उठाव किया जा रहा है तथा प्रभावित हिस्सों को मिट्टी से ढंककर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद से ही प्रबंधन ने सुरक्षा उपायों को और सख्त कर दिया है। आग के कारण कोल डंप से लगातार धुआं निकल रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रबंधन के प्रयास
प्रबंधन का कहना है कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों की निगरानी में मशीनों एवं कर्मियों की टीम लगातार कार्य में जुटी हुई है। आग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित हिस्से को अलग-अलग खंडों में विभाजित कर नियंत्रित करने की रणनीति अपनाई जा रही है और लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रबंधन के अनुसार आग बुझाने का कार्य निरंतर जारी है। जलते हुए कोयले का सुरक्षित उठाव, मिट्टी की भराई तथा अन्य तकनीकी उपायों के माध्यम से स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी आग पर शीघ्र नियंत्रण पाने की मांग करते हुए कहा कि लगातार उठ रहे धुएं से वातावरण प्रभावित हो रहा है। लोगों को उम्मीद है कि प्रबंधन के प्रयासों से जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा।
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