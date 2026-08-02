Deogarh News: मैट्रिक व इंटर के 600 मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित

Deogarh News: चितरा के सहरजोरी ऑडिटोरियम में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के नेतृत्व में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लगभग 600 छात्रों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व और समाज में उनके योगदान पर जोर दिया गया।

Deogarh News: चितरा प्रतिनिधि। चितरा के सहरजोरी ऑडिटोरियम हॉल में शनिवार को पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के नेतृत्व में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले करीब 600 मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि चितरा कोलियरी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक मदन मोहन कुमार, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह तथा उपस्थित शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उसके बाद अतिथियों का गुलदस्ता व अंगवस्त्र भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम इस अवसर पर प्लस टू उच्च विद्यालय सरसा, प्लस टू उच्च विद्यालय पत्थड्डा, प्लस टू उच्च विद्यालय चितरा, विकास विद्यालय पालोजोरी, जीएन सिंह प्लस टू उच्च विद्यालय कुकराहा, उच्च विद्यालय पट्टाजोरी, डीएवी पब्लिक स्कूल चितरा, इंटर कॉलेज चितरा, सनराइज हाई स्कूल, अनारकली प्लस टू उच्च विद्यालय पालोजोरी, प्लस टू उच्च विद्यालय गोपीबांध, प्लस टू उच्च विद्यालय बामनगामा, उच्च विद्यालय बेलबरना, प्लस टू उच्च विद्यालय शिलगड़िया समेत लगभग 40 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, कठिन परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया। कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जो समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करती है।

वक्ताओं का संदेश मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धि पर अभिभावकों व शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की गई। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। यदि विद्यार्थियों में मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो वह हर चुनौती को पार कर नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मेधावी छात्रों का सम्मान करना केवल उनकी उपलब्धि का सम्मान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने का माध्यम भी है। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र का प्रत्येक छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने माता-पिता, विद्यालय और समाज का नाम रोशन करे।

भविष्य के निर्माण में छात्रों की भूमिका वहीं चितरा कोलियरी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक मदन मोहन कुमार ने कहा कि आज सम्मानित हुए विद्यार्थी आने वाले समय में समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिक्षा के साथ संस्कार और नैतिक मूल्यों को अपनाकर ही सफलता स्थायी बनती है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत करनी चाहिए। ईसीएल भी शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े ऐसे प्रयासों में सदैव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक व गणमान्य उपस्थित रहे। समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों के उत्साह और सम्मान का माहौल देखने को मिला। मौके पर मजदूर नेता महेंद्र प्रसाद राणा, वरुण सिंह, विलास राय, शिक्षक दिलीप राय, बाबूधन मिश्रा सहित काफी संख्या में शिक्षक व अभिभावकगण मौजूद थे।