Deogarh News: रात के अंधेरे में चोर ने खटाल से चोरी कर लिया गाय
Deogarh News: मधुपुर में जगदंबा यादव की गाय चोरी हो गई। यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि रात में तीन अज्ञात चोरों ने उसकी गाय की रस्सी खोलकर उसे लेकर चले गए। सुबह जब उन्होंने गाय की तलाश शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीरें मिलीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Deogarh News: मधुपुर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के पंचमंदिर रोड निवासी जगदंबा यादव की एक गाय बीती रात चोरों ने चोरी कर ली। पीड़ित जगदंबा यादव ने थाना में लिखित आवेदन देकर बताया कि वह अपने घर के पास खटाल में गाय बांधकर सोए हुए थे। रात में तीन अज्ञात चोरों ने गाय की रस्सी खोलकर उसे चोरी कर ले गए। सुबह पांच बजे जब वह सोकर उठे तो गाय को नहीं पाकर आसपास खोजबीन शुरू की। काफी देर तक गाय का पता नहीं चलने पर अपने घर के निकट मेडिकल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोग गाय की रस्सी खोलकर उसे ले जाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
उन्होंने पुलिस से चोरों की पहचान कर गाय को बरामद करने और उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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