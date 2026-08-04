Deogarh News: मजदूर पर जानलेवा हमला, चाकू की नोक पर लूटे 5,500 रुपए व मोबाइल
Deogarh News: - तीन बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम जसीडीह थाना क्षेत्र के संग्राम लोढ़िया गांव स्थित दुर्गा मंदिर मोड़ के समीप रविवार देर शाम तीन बदमाशों
Deogarh News: जसीडीह थाना क्षेत्र के संग्राम लोढ़िया गांव स्थित दुर्गा मंदिर मोड़ के समीप रविवार देर शाम तीन बदमाशों ने एक मजदूर पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। महतोडीह निवासी सीताराम ठाकुर ने थाना में दिए आवेदन में बताया कि वह देवघर से मजदूरी कर घर लौट रहा था। तभी एक अपाची मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए चाकू से सिर पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घायल होने के बाद बदमाश उसके पास से 5,500 रुपए नकद और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।
शोरगुल सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो अपराधी भाग निकले। परिजनों ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसीडीह में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद जसीडीह पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।
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