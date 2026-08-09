Deogarh News: 13 तक का समय, 14 से युवाओं के आंदोलन में साथ

Deogarh News: भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने देवघर में छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने झामुमो-कांग्रेस सरकार पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि सरकार को युवा आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, उन्होंने नमो शिविर में कांवरियों की सेवा की।

Deogarh News: देवघर, कार्यालय संवाददाता। भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने शनिवार को देवघर में झारखंड में छात्रों व युवाओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन और राज्य की झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सांसद ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद जैसी सत्ताधारी पार्टियां निष्पक्ष जांच से डर रही हैं। उनका दावा है कि जांच होने पर नेताओं व उनके रिश्तेदारों की संलिप्तता उजागर हो जाएगी।

युवाओं का आंदोलन सांसद ने कहा कि वर्तमान में संसद सत्र जारी है, इसलिए वह 13 तारीख तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। संसद सत्र समाप्त होने के बाद वह पार्टी से अनुमति लेकर युवाओं के इस आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल होंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को जल्द ही समझ आ जाएगा कि जेन जी और छात्रों का आक्रोश क्या होता है। सांसद ने कहा कि गरीबों के हक को मारने का परिणाम कांग्रेस और उनके सहयोगियों को भुगतना पड़ेगा। बताते चलें कि सांसद शनिवार को देवघर से दिल्ली लौट रहे थे। देवघर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बाचीत के क्रम में उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

नमो शिविर की सेवा सांसद मासव्यापी श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया पथ अवस्थित सरासनी में नमो शिविर का संचालन करा रहे हैं। शिविर में कांवरियों के आवासान, भोजन सहित मनोरंजन तक के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। शुक्रवार रात देवघर आगमन के बाद वह नमो शिविर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपरिवार कांवरियों की सेवा की थी। उसके बाद बाबा वैद्यनाथ के शृंगार दर्शन के लिए बाबा वैद्यनाथ मंदिर भी पहुंचे थे। वहीं शनिवार को भी पुन: नमो शिविर में धर्मपत्नी अनुकांत दुबे, पुत्र के अलावा अन्य के साथ कांवरियों की सेवा की।