Deogarh News: संगठन मजबूती को भाजपा ने की बैठक
Deogarh News: मधुपुर नगर इकाई की भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अध्यक्ष रवि रवानी ने संगठन को मजबूती देने और नए सदस्यों को शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों से मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भरने की अपील की। बैठक में कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।
Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी मधुपुर नगर इकाई द्वारा नगर अध्यक्ष रवि रवानी की अध्यक्षता में डालमिया कूप के समीप एक निजी सभागार में बैठक की गयी। बैठक में नगर अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन मजबूती को लेकर ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को पार्टी संगठन में जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही जिन भारतीय नागरिकों की आयु 18 वर्ष हो चुकी है, उन मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण फॉर्म संख्या- 6 और फॉर्म संख्या- 8 भरने का निर्देश दिया गया। मौके पर मिती कुमारी, विनय वर्मा, विनोद गोंड, विजय चौधरी, सत्यनारायण रवानी, अजीत खंडेलवाल, सत्यम भैया, चुन्नू दुबे, मदन यादव, संजय मिश्रा, शैलेंद्र गौतम, प्रकाश गुप्ता, मालती सिन्हा, सुनीता जयसवाल समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
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