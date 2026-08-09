Deogarh News: पाथरोल में बूथ कमेटियों के विस्तार पर जोर

Deogarh News: भारतीय जनता पार्टी पाथरोल मंडल की मासिक बैठक टेकरा शिव मंदिर परिसर में हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष कृष्णा पोद्दार ने बूथ कमेटियों का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। परीक्षा पेपर लीक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों के सफल आयोजन पर जोर दिया गया।

Deogarh News: पाथरोल, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी पाथरोल मंडल की मासिक बैठक शनिवार अपराह्न 4 बजे टेकरा शिव मंदिर परिसर में मंडल अध्यक्ष कृष्णा पोद्दार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत व सक्रिय बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य मंडल अध्यक्ष कृष्णा पोद्दार ने सभी मंडल प्रभारी, संयोजक व सह-संयोजकों से आग्रह किया कि अपने बूथों पर बूथ कमेटियों का शीघ्र गठन व विस्तार सुनिश्चित करें। निर्देश दिया कि अगले पांच दिनों के अंदर सभी बूथों की कमेटियों का गठन कर सूची मंडल को उपलब्ध कराएं, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों को और गति दी जा सके। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों व पार्टी की गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

विशेष मुद्दों पर चर्चा साथ ही जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में पेपर लीक व कथित धांधली के मुद्दे पर चर्चा करते हुए पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंडल प्रभारी श्यामदेव चौधरी व अशोक गोंड सहित मंडल उपाध्यक्ष नंदलाल तिवारी, मदन चक्रवर्ती, मंडल महामंत्री संतोष साह, पहलू पंडित, रामविलास यादव, गौतम रवानी, अरुण भोक्ता, श्याम सुंदर मंडल, शिबू मंडल, लालू यादव, नकुल मंडल, संदीप मेहरा, श्रीकांत यादव, अशोक साह, जीतेंद्र पांडेय, बबलू राणा, प्रह्लाद पासी, छोटी राणा, विकास गोस्वामी, माडू मंडल, बिनोद यादव, पप्पू पासी, प्रदीप यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अंतिम आह्वान बैठक के अंत में मंडल अध्यक्ष कृष्णा पोद्दार ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने तथा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।