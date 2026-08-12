Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deogarh News: टोटो चालक से मारपीट, ब्लेड से हमला, जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

Deogarh News: सारठ थाना क्षेत्र में नवाडीह गांव निवासी टोटो चालक बीरेंद्र यादव के साथ बाइक सवार चार युवकों ने मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पहले से चल रहे विवाद के कारण यह घटना हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Deogarh News: टोटो चालक से मारपीट, ब्लेड से हमला, जख्मी

Deogarh News: सारठ, प्रतिनिधि। सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत बामनगामा पानी टंकी के पास नवाडीह गांव निवासी टोटो चालक बीरेंद्र यादव ने बाइक सवार चार अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट कर ब्लेड से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार को पानी टंकी के पास खड़ा था, उसी दौरान दो बाइक सवार चार बदमाश आकर अचानक उसके साथ मारपीट करने लगे व ब्लेड से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद परिजनों उठाकर सारठ सीएचसी पंहुचाया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। पीड़ित न बताया कि गत 15 दिनों से उसके पिताजी व भाई के साथ लड़ाई चल रही है।

ये भी पढ़ें:Banka News: प्रतापपुर में पुरानी रंजिश में मारपीट का मामला पहुंचा थाना

उसमें जान मारने की भी धमकी दी जा रही है। कहा है कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक लिखित शिकायत नहीं मिलने की बात पुलिस ने कही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sarath

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।