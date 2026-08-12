Deogarh News: टोटो चालक से मारपीट, ब्लेड से हमला, जख्मी
Deogarh News: सारठ थाना क्षेत्र में नवाडीह गांव निवासी टोटो चालक बीरेंद्र यादव के साथ बाइक सवार चार युवकों ने मारपीट की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पहले से चल रहे विवाद के कारण यह घटना हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Deogarh News: सारठ, प्रतिनिधि। सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत बामनगामा पानी टंकी के पास नवाडीह गांव निवासी टोटो चालक बीरेंद्र यादव ने बाइक सवार चार अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट कर ब्लेड से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार को पानी टंकी के पास खड़ा था, उसी दौरान दो बाइक सवार चार बदमाश आकर अचानक उसके साथ मारपीट करने लगे व ब्लेड से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद परिजनों उठाकर सारठ सीएचसी पंहुचाया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। पीड़ित न बताया कि गत 15 दिनों से उसके पिताजी व भाई के साथ लड़ाई चल रही है।
उसमें जान मारने की भी धमकी दी जा रही है। कहा है कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक लिखित शिकायत नहीं मिलने की बात पुलिस ने कही है।
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