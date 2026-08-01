Deogarh News: लक्ष्मी मार्केट : 20 मिनट में उड़ा ली बाइक
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधिनगर के व्यस्त लक्ष्मी मार्केट से दिनदहाड़े एक बाइक चोरी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामल
Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि नगर के व्यस्त लक्ष्मी मार्केट से दिनदहाड़े एक बाइक चोरी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध युवक बाइक लेकर जाते दिख रहा है। दर्ज प्राथमिकी में जसीडीह थाना के रोहिणी निवासी अवध किशोर बरनवाल ने कहा है कि 29 जुलाई की शाम करीब 6:30 बजे अपनी होंडा शाइन मोटरसाइकिल संख्या- जेएच-15-के-2492 से लक्ष्मी मार्केट पहुंचे थे। शिवालय होटल के सामने बाइक खड़ी की और पास के सुनील बरनवाल के किराना दुकान में सामान खरीदने गया।
करीब 20 मिनट बाद जब वह वापस लौटा तो बाइक नहीं थी। पहले आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन बाइक का पता नहीं चला। उसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली गई। पीड़ित का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात युवक मोटरसाइकिल ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद थाना पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान का प्रयास कर रही है।
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