Deogarh News: दो मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज
Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि। देवघर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कुल मिलाकर तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
Deogarh News: देवघर प्रतिनिधि। देवघर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कुल मिलाकर तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवघर थाना कांड संख्या 276/2026 के मामले में राधो पासवान एवं मुरारी पासवान की जमानत अर्जी खारिज की गई, जबकि देवघर थाना कांड संख्या 290/26 के मामले में आरोपी बिट्टू कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।