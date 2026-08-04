Deogarh News: बामनगामा दुबे मंदिर में वार्षिक पूजा संपन्न, अहले सुबह से श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता

Deogarh News: - विधायक की अगुवाई में पूजा समिति के सदस्य व पुलिस प्रशासन रहे मुस्तैद सारठ मधुपुर मुख्य सड़क पर एनएच 114 ए के किनारे प्रखंड के बामनगामा स्थित अतिप्राच

Deogarh News: सारठ मधुपुर मुख्य सड़क पर एनएच 114 ए के किनारे प्रखंड के बामनगामा स्थित अतिप्राचीन दुबे बाबा मंदिर में सावन की पहली एवं बंगला सावन की तीसरी सोमवारी को बाबा दुबे भयहरण कि वार्षिक पूजा परंपरागत तरीके से भक्तिपूर्ण व शान्तिपूर्ण माहौल में धुमधाम से संपन्न हो गया।

पूजा एवं आयोजनों का विवरण इसके अलावे सोमवार को प्रखंड के हरिनाम ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध देवली में एवं महेशलेटी समेत अन्य कई मंदिरों में बाबा दुबे की वार्षिक पूजा आयोजित की गई। इस दौरान अहले सुबह से ही बाबा दुबे का दर्शन पूजन करने के लिए मंदिरो में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बामनगामा दुबे मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुलभ दर्शन पूजन के लिए विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह की अगुवाई में गठित टीम में 120 वोलेंटियर की प्रतिनुयक्ति की गई थी। जो की श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन पूजन कराने के साथ साथ पूरे मेला क्षेत्र में निरंतर निगरानी बनाए हुए थे। वहीं मेले में असमाजिक तत्वों व सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी।

सुरक्षा व्यवस्था श्रद्धालुओं के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेरिकेटिंग कर महिला व पुरुष को अलग अलग पंक्ति से मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा था। वहीं विधायक व मुखिया इंद्रदेव सिंह दिनभर विधि व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए मेले में जुटे रहे। वहीं प्रशासन द्वारा भी मेले में विधि व्यस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। साथ ही थाना प्रभारी दीपक कुमार साह स्वयं मंदिर व मेले में घुम घूम कर विधि व्यस्था पर नजर बनाए हुए थे।

बलि की परंपरा दोपहर बाद परंपरागत तरीके से बाबा दुबे की वार्षिक पूजा करते हुए ब्राह्मण भोजन के उपरांत सैकड़ों बकरों की बलि दी गई । इसके लिए कूपन के माध्यम से सैकड़ों बकरों की बलि की गई। बताया गया कि दो दिन पूर्व से ही कूपन वितरण किया जा रहा था। ताकि बलि के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग बलि करा सके। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि मंदिर व मेले में चोर उच्चकों द्वारा पॉकेटमारी व झपट्टामारी का प्रयास किया जा रहा था। परन्तु श्रद्धालुओं की सजगता एवं वोलेंटियर्स व पुलिस की सख्त निगरानी से चोरों के मनसूबे पर पानी फेर दियाऔर शांतिपूर्ण तरीके से पूजा व मेले का समापन हो गया।

मेले का आनंद मेले में लोगों ने झूले का आनन्द लेने के साथ साथ मिठाई, फ़ास्ट फूड, आइसक्रीम एवं खिलौने की जमकर खरीदारी की। देर शाम तक बामनगामा में मेला चलता रहा। कार्यक्रम के सफल संचालन में राहुल सिंह, महेश सिंह, रौशन सिंह, ज्योति सिंह, केशव सिंह, मोहन राय, विपिन राय, कुन्दन सिंह, पवन सिंह, लक्ष्मण पांडेय, गुंजन तिवारी, पंकज झा, संतोष झा, नवल झा, सुधीर झा, अनिल झा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।