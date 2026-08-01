Deogarh News: किशोरावस्था में साइबर बुलिंग पर जागरूकता कार्यक्रम

Deogarh News: देवघर, शुक्रवार को डीएवी पब्लिक स्कूल भंडारकोला में किशोरावस्था में साइबर बुलिंग पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एम्स देवघर के डॉ. एमडी एहतेशाम अंसारी ने विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग के प्रभाव और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया और पूछताछ की।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल भंडारकोला में शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के सहयोग से किशोरावस्था में साइबर बुलिंग विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने तथा साइबर बुलिंग के प्रति जागरूक बनाना था।

कार्यक्रम का परिचय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स देवघर के डॉ. एमडी एहतेशाम अंसारी, सहायक प्राध्यापक शिशु रोग विभाग थे। उनके साथ एम्स देवघर के इंटर्न राजा भी मौजूद रहे। डॉ. अंसारी ने विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग के विभिन्न रूपों, उसके मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों तथा उससे बचाव के प्रभावी उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, मैसेजिंग एप और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी या अभद्र व्यवहार की स्थिति में तुरंत अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।

विद्यार्थियों की भागीदारी इस कार्यक्रम में कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका डॉ. अंसारी एवं उनके साथ आए इंटर्न ने सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से उत्तर दिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, मजबूत पासवर्ड, गोपनीयता सेटिंग्स तथा जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग पर भी विशेष बल दिया गया। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य मो. मुस्तफा माजिद ने मुख्य अतिथि एवं देवघर एम्स की टीम का स्वागत करते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने एम्स देवघर का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की आशा व्यक्त की। अंत में विद्यालय परिवार ने मुख्य अतिथि एवं उनकी टीम को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। इस बात की जानकारी मीडिया प्रभारी अभिषेक सूर्य ने दी।