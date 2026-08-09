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Deogarh News: सड़क दुर्घटना में जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर-सारठ मुख्य मार्ग पर घोरपरास काली मंदिर के पास एक सड़क दुर्घटना में ब्रम्हशोली निवासी सुभाष चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे इलाज के लिए देवघर जा रहे थे। स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवां में भर्ती कराया गया।

Deogarh News: सड़क दुर्घटना में जख्मी

Deogarh News: सारवां प्रतिनिधि। देवघर-सारठ मुख्य मार्ग पर थानांतर्गत घोरपरास काली मंदिर के समीप सड़क दुर्घटना में सारठ थाना क्षेत्र के ब्रम्हशोली निवासी सुभाष चौधरी ऑटो से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया कि घायल अपना इलाज कराने ऑटो से देवघर गया था। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवां लाया गया।

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