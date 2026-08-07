Deogarh News: सिरियां में 10 को दुबे बाबा की वार्षिक पूजा
Deogarh News: सीरिया गांव में बिषहरण देवता के नाम से प्रसिद्ध बाबा दुबे की वार्षिक पूजा 10 अगस्त को होगी। ग्रामीण धूमधाम से तैयारियों में जुटे हैं। पूजा के दिन मंदिर में खीर प्रसाद चढ़ाया जाएगा। क्षेत्र के लोग बाबा की कृपा से अपने स्वास्थ्य में सुधार की कहानियाँ सुनाते हैं।
Deogarh News: करौं, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के सीरिया गांव में बिषहरण देवता के नाम से प्रसिद्ध बाबा दुबे की वार्षिक पूजा 10 अगस्त को धूमधाम भक्तिमय वातावरण में आयोजित की जाएगी। पूजा को लेकर ग्रामीणों द्वारा तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है l दुबे बाबा मंदिर एवं आसपास के जगह पर साफ सफाई किया जा रहा है। दुबे बाबा के वार्षिक पूजा के अवसर पर सीरिया, बालमो, बेहराजाल, दुबरा, सियाकनारी, रांन्हां, कमलकर, करौं, नावाडीह सहित अन्य गांवों के लोगों का जुटान होगा। मंदिर में झिलुवा इंडियन रिजर्व बटालियन के सिपाही कन्हैया लाल पांडे मौजूद रहेंगे। बताया जाता है ड्यूटी से छुट्टी लेकर वे मंदिर पहुंचेंगे।
इस दुबे मंदिर में बकरे का बलि नहीं होता है और उस दिन खीर प्रसाद का भोग बाबा दुबे को लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। पूजा को सफल बनाने के लिए ग्रामीण जी जान से जुटे हुए हैं। ज्ञात हो कि अगर किसी को जहरीला सांप काट ले और बाबा की शरण में आते हैं तो वह चंगा होकर पैदल अपने घरों को चले जाते हैं। जिसे क्षेत्र के लोगों ने दर्जनों बार देखा है।
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