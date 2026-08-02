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Deogarh News: अतिप्राचीन बामनगामा दुबे बाबा की वार्षिक पूजा कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: सारठ-मधुपुर मुख्य सड़क पर स्थित अति प्राचीन दुबे बाबा मंदिर में 3 अगस्त को वार्षिक पूजा का आयोजन किया जा रहा है। विधायक उदय शंकर सिंह ने पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निर्देश दिया। 50 स्थानीय युवाओं को वॉलेंटियर के रूप में तैनात किया जाएगा।

Deogarh News: अतिप्राचीन बामनगामा दुबे बाबा की वार्षिक पूजा कल

Deogarh News: सारठ प्रतिनिधि। सारठ-मधुपुर मुख्य सड़क पर बामनगामा स्थित अति प्राचीन दुबे बाबा मंदिर में 3 अगस्त सोमवार को वार्षिक पूजा का अयोजन किया जा रहा है। पूजा को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं इसको लेकर शनिवार को विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए पूजा को लेकर की गई तैयारियों व विधि-व्यवस्था का जायजा लिया। स्थानीय मुखिया समेत समिति सदस्यों के साथ बैठक कर पूजा व भीड़ नियंत्रण समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। कहा कि मंदिर में बड़ी संख्या में महिला पुरूष दर्शन पूजन करने आते हैं।

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उन्हें सुगमतापूर्वक पूजा-अर्चना कराना हमारी प्राथमिकता है। इसको लेकर समिति सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित कर शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संचालन कराएं। समिति सदस्यों ने कहा कि पंक्तिबद्ध तरीके से सुगमतापूर्वक श्रद्धालुओं को पूजन कराने के लिए समिति सदस्य प्रतिबद्ध हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय 50 युवाओं को बतौर वॉलेंटियर तैनात किया जाएगा। इस दौरान मुखिया इंद्रदेव सिंह, मोहन राय, बिपिन राय, संतोष झा, पंकज झा, विधान सिंह, संजीत राय, उत्तम सिंह, रूपेश सिंह, रिंकू यादव, गौतम मंडल समेत अन्य कई लोग मौजूद थे।

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