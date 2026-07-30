Deogarh News: पुश्तैनी जमाबंदी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन निर्माण
Deogarh News: मधुपुर के सबैजोर में पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे और जबरन निर्माण का मामला सामने आया है। पीड़ित इम्तियाज अंसारी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि कुछ लोग बिना वैधानिक अधिकार के निर्माण कर रहे हैं, जबकि भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। पुलिस ने निर्माण रोकवा दिया है और जांच जारी है।
Deogarh News: मधुपुर प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के सबैजोर में पुश्तैनी जमीन पर कथित अवैध कब्जा और जबरन निर्माण का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित इम्तियाज अंसारी ने मधुपुर थाना प्रभारी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार, मौजा पहाड़पुर स्थित सबैजोर की पुश्तैनी जमीन जमाबंदी नंबर- 32 के दाग नंबर- 123 में 43 डिसमिल भूमि वर्षों से उनकी नानी स्व. फातिमा बीबी व दिगार के नाम पंजी-2 में दर्ज है। आरोप है कि सबैजोर निवासी एक नामजद सहित कुछ अन्य लोग बिना वैधानिक अधिकार के उक्त जमीन पर जबरन अवैध निर्माण कार्य करा रहे हैं।
यह भी कहा गया है कि संबंधित भूमि का अब तक किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है। बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने से पैतृक संपत्ति प्रभावित हो रही है। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने के बावजूद दबंगों द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया, उसके बाद पुलिस की शरण ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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