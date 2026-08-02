Deogarh News: एएस कॉलेज देवघर का मना स्थापना दिवस

Deogarh News: देवघर के एएस कॉलेज का 56वां स्थापना दिवस समारोह भव्य कार्यक्रम के साथ मनाया गया। समारोह में प्राचार्य और शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित किया और संस्थापक की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके योगदान पर प्रकाश डाला और छात्रा ने गणेश वंदना का मंचन किया।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। एएस कॉलेज देवघर का 56 वां स्थापना दिवस समारोह रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉ. त्रिपुरारी प्रसाद सिंह एवं अन्य शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

समारोह का आयोजन इसके बाद कॉलेज के संस्थापक श्रीश्री अनुकुलचंद्र ठाकुर एवं संस्थापक प्राचार्य डॉ. हरिवल्लभ नारायण की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर वक्ताओं ने उनके योगदान और कृतित्व पर प्रकाश डाला। डॉ.अभय कुमार सिंह ने बोड़ो दा की स्मृति में सत्संग का एक भजन भी प्रस्तुत किया। उसके बाद डॉ. एस एन मिश्रा के मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

कला प्रस्तुतियां इतिहास विभाग की शिक्षिका डॉ. अंशुता हेंब्रम, डॉ. वत्सल आशा बेसरा, दिपिका पार्वती मरांडी व सुमति मुंडा ने कुल गीत का गायन किया। बीएड की छात्रा भावना झा द्वारा गणेश वंदना का मंचन किया गया। स्वागत गान कशिश कुमारी, शिवानी शर्मा, गरिमा कुमारी, विचित्र पॉल और रेशमा खातून द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्राचार्य का संदेश मौके पर коллед के प्राचार्य ने कहा कि इस महाविद्यालय की प्रगति में हर एक पक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। अकेले प्राचार्य कुछ नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा प्रहरी से लेकर शिक्षक तक सबों का सहयोग सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अभी महाविद्यालय विकास के लिए 12 करोड़ का एक प्रस्ताव गया है। जिससे कि महाविद्यालय की कई आधारभूत संरचना में सुधार होने की गुंजाइश है। स्थानीय विधायक ने भी महाविद्यालय के भवन निर्माण और हाई मास्क लगाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अभी एक माह में पांच प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जिसमें सभी शिक्षक और कर्मचारियों का योगदान अपूर्व रहा। कहा कि जब तक वे प्राचार्य है कॉलेज का विकास और छात्रहित उनकी प्राथमिकता थी और रहेगी।

कॉलेज का इतिहास मंच संचालक डॉ. एनके द्विवेदी ने कॉलेज का 1970 से 2026 तक के इतिहास को संक्षिप्त रूप में बताया। पूर्व प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार, डॉ.अरविंद कुमार झा, डॉ.जेएन सिंह, धीरेन्द्र कुमार राय सहित अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन डॉ.भारती प्रसाद ने किया व राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस अवसर पर डॉ. किरण पाठक, डॉ.पुष्पलता, प्रो.अनिल कुमार, प्रो.जेएस केरकेट्टा, डॉ. विपिन प्रसाद सिंह, डॉ.आर के वरनवाल, डॉ.आर पी सिंह, प्रो. पायल, डॉ.वत्सला, पूनम दयाल, डॉ.अंजना, डॉ.दिपिका, डॉ.राजेश सहित सभी घंटी आधारित शिक्षक एवं विश्वास रामकिशोर,निशिकांत, दीपक, रोहित, सुनील वर्मा, लल्टू, कुन्दन, चिरंजीव,राहुल,सिकंदर व अन्य उपस्थित थे।