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Deogarh News: देवीपुर : 77वें वन महोत्सव पर डूमरकुंडी में पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवीपुर, झारखंड में 77वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक सुरेश पासवान ने पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। उपस्थित लोगों ने हरित झारखंड और स्वच्छ वातावरण के लिए संकल्प लिया।

Deogarh News: देवीपुर : 77वें वन महोत्सव पर डूमरकुंडी में पौधरोपण

Deogarh News: देवीपुर, प्रतिनिधि। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में देवीपुर प्रखंड के ग्राम डूमरकुंडी में शुक्रवार को 77वें वन महोत्सव का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुरेश पासवान ने पौधरोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण करना चाहिए। कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को शुद्ध नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव भी रखते हैं। इस दौरान सभी ने सामूहिक रूप से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण, हरित झारखंड के निर्माण तथा भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया।

प्रोग्राम की अपील

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और देखभाल की अपील की गई। कार्यक्रम में सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर के वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक भूषण, सहायक वन संरक्षक प्रतिमा कुमारी, जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी देवी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मुकेश प्रसाद यादव, वन रक्षी पवन राम, सोनू कुमार, कुणाल किशोर सहित वन विभाग के अन्य पदाधिकारी, वनरक्षी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

प्रश्न और उत्तर

वन महोत्सव कब और कहाँ आयोजित किया गया?
77वें वन महोत्सव का आयोजन देवीपुर प्रखंड के ग्राम डूमरकुंडी में शुक्रवार को किया गया।
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