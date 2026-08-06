Deogarh News: युवती से दुष्कर्म का प्रयास, दो के खिलाफ प्राथमिकी
Deogarh News: देवघर के एक मोहल्ले में 21 वर्षीय युवती ने दो लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास, छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि 2 अगस्त की रात वो कचरा फेंकने बाहर गई थी, तभी आरोपियों ने उन पर हमला किया। घटना के समय मुख्य आरोपी नशे में धुत था।
Deogarh News: देवघर। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 21 वर्षीया युवती ने थाना में आवेदन देकर 2 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास, छेड़खानी व मारपीट का मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी में पीड़िता ने जिक्र किया है कि 2 अगस्त की रात करीब 8 बजे वह घर से कचरा फेकने बाहर निकली थी। उसी दौरान मोहल्ले के मो. आजाद शेख ने अकेला पाकर छेड़खानी की। जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि शोर मचाने पर उसके नाना, मामी और मां घर से बाहर निकल आए। उसके बाद आरोपी पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और गाली-ग्लौज करने लगे।
कहा गया है कि मो. आजाद ने युवती के हाथ में दांत से काट लिया, डंडे से सिर पर वार किया तथा कपड़े भी फाड़ दिए। वहीं मो. इरशाद पर भी मारपीट में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। यह भी उल्लेख है कि घटना के समय मुख्य आरोपी नशे की हालत में था।
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