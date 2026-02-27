Deoghar Nagar Nikay Chunav Result LIVE: मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा सख्त, धड़कनें तेज; किसके सिर सजेगा ताज?
Deoghar Nagar nikay chunav Result LIVE: झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए बीते 23 फरवरी को वोट डाले गए और इसके नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। देवघर नगर निगम में मेयर पद के चुनाव में 18 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। 36 वार्ड पार्षद पद के लिए 225 प्रत्याशी मैदान में हैं।
Deoghar Municipal Corporation Elections Result 2026: बीजेपी ने देवघर नगर निगम क्षेत्र में पूर्व पार्षद रीता चौरसिया को अपना समर्थित मेयर प्रत्याशी बनाया है। यहां पार्टी के कई बड़े नेता उनके चुनाव प्रचार में जुटे थे। पिछले चुनाव में वे दूसरे स्थान पर थीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बीजेपी समर्थित रीता चौरसिया ने जमकर प्रचार प्रसार किया था। ऐसे में उनकी भी साख दांव पर है। निशिकांत गोड्डा से सांसद हैं।
वहीं कांग्रेस के समर्थन से डॉक्टर गौरव कुमार मैदान में हैं। वहीं जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार रवि रावत हैं। इस सीट पर मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कौन जीत हासिल करेगा ये देखने वाली बात होगी। देवघर नगर निगम के लिए शूटिंग रेंज देवघर कॉलेज और मधुपुर नगर परिषद के लिए महिला कॉलेज, मधुपुर को स्ट्रांग रूम बनाया गया है।
Deoghar Nagar Nikay Chunav Result LIVE Updates:
8:59AM - देवघर में सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है।
8:27AM - सभी मतगणना केंद्र पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।
8:14 AM- बैलेट पेपर को अलग-अलग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वार्ड मैंबर के बैलेट पेपरों को गिना जाएगा। इसके बाद मेयर के बैलेट पर को वोटों की गिनती होगी।
आपको बता दें कि इसबार झारखंड में नगर निकाय चुनाव में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 1,087 वार्ड हैं, लेकिन 1,042 वार्डों में चुनाव हुए, क्योंकि 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए, तीन वार्डों में नामांकन न होने के चलते तीन स्थान खाली रह गए और मानगो नगर निगम के एक वार्ड में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया।
