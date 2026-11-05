दिल्ली से धनबाद की ट्रेन में बुकिंग आज से, किस दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन
दीपावली और छठ के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने धनबाद-दिल्ली-धनबाद रूट पर फिर से चार ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। बुधवार से धनबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया गया।
दीपावली और छठ के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने धनबाद-दिल्ली-धनबाद रूट पर फिर से चार ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। बुधवार से धनबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया गया। गुरुवार से ट्रेन की दिल्ली से धनबाद के लिए बुकिंग लाइन खोली जाएगी।
03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल सात नवंबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी। सुबह ट्रेन 10.10 बजे धनबाद से रवाना होगी। गोमो 10.35 बजे रुकते और अगले दिन यानी रविवार की सुबह 9.15 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन अब शाम 6.58 बजे माधो सिंह स्टेशन और शाम 7.10 बजे यह ज्ञानपुर रोड स्टेशन पहुंचेगी। दोनों स्टेशनों पर ट्रेन का समय दोनों ओर से बदला गया है। वापसी में ट्रेन 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल आठ नवंबर से 29 नवंबर तक हर रविवार चलेगी। वापसी में ट्रेन देर रात 12.24 बजे ज्ञानपुर रोड और रात 12.55 बजे माधो सिंह स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन में स्लीपर और थर्ड एसी बोगी जोड़ी जाएगी। दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में पर्याप्त सीट खाली हैं।
धनबाद होकर हावड़ा से दिल्ली की एक और ट्रेन मिली
दीपावली और छठ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद होकर हावड़ा और आनंद विहार के लिए एक और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। हावड़ा से ट्रेन नौ, 16, 23 और 30 नवंबर को चलेगी। वापसी में आनंद विहार से ट्रेन 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर और दो दिसंबर को चलेगी।हावड़ा से ट्रेन सोमवार की रात 23.55 बजे खुलेगी और सुबह चार बजे धनबाद और बुधवार की रात 2.50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। ट्रेन आसनसोल, वर्दमान, गया, वाराणसी, लखनऊ और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी।
त्योहारी मौसम शुरू होते ही रेलवे के सामने भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गई है। बाहरी राज्यों से बिहार की ओर आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थिति यह है कि धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचते-पहुंचते ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं बच रही है। दीपावली के अगले दिन से भीड़ और बढ़ने वाली है।
बाहर से आने वाली बिहार की ट्रेनों में धनबाद में नहीं रहती पैर रखने की जगह
भीड़ का सबसे बुरा असर लंबी दूरी की नियमित ट्रेनों पर पड़ रहा है। रेलवे की ओर से चलाई जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के कारण रूट पर दबाव काफी बढ़ गया है, जिससे नियमित ट्रेनें लेट-लतीफी का शिकार हो रही हैं। आने वाले दिनों में ट्रेनों के विलंब से आने का सिलसिला और बढ़ने वाला है।
छठ पर फूलेंगे हाथ-पांव : सबसे बदतर स्थिति दीपावली के बाद छठ के दौरान रहती है। मौर्य एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए स्टेशन पर हर साल यात्रियों को भारी धक्का-मुक्की करनी पड़ती है। आम बोगियों की बात तो दूर रिजर्वेशन बोगियों में भी अवैध रूप से घुसने वाले यात्रियों के कारण कंफर्म टिकट वालों को जगह नहीं मिल पाती है। रेलवे प्रशासन और आरपीएफ के लिए इस भारी भीड़ को नियंत्रित करना एक कड़ी परीक्षा साबित होने वाली है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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