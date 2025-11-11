दिल्ली बम धमाके से रांची में अलर्ट, छावनी में बदला, स्टेशन की किलेबंदी, हर शख्स की जांच

संक्षेप: आरपीएफ की पूरी टीम जांच में जुटी हुई थी। स्टेशन के बाहर खड़े वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी क्रम में कार में बैठकर शराब पीने वालों को भी पकड़ा गया। सामानों की भी जांच की जा रही थी। पुरुष और महिला आरपीएफ पूरी तरह जांच में जुटी हुई थी।

रांची रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था। रांची रेलमंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार और रांची आरपीएफ पोस्ट प्रभारी शिशुपाल के निर्देश पर कड़ी एतिहात बरती जा रही थी। अचानक पूरी रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। श्वान दस्ता की टीम रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर और स्टेशन के बाहर चेकिंग कर रही थी।

आरपीएफ की पूरी टीम जांच में जुटी हुई थी। स्टेशन के बाहर खड़े वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी क्रम में कार में बैठकर शराब पीने वालों को भी पकड़ा गया। सामानों की भी जांच की जा रही थी। पुरुष और महिला आरपीएफ पूरी तरह जांच में जुटी हुई थी। दिल्ली में विस्फोट के बाद रांची में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हिन्दुस्तान की टीम ने रात नौ बजे के बाद शहर के प्रमुख इलाकों का जायजा लिया। रांची रेलवे स्टेशन पर सघन जांच के अलावा कहीं अन्य जगहों पर जांच नहीं दिखी। हालांकि, सोमवार की शाम में शहर में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें एक गाड़ी से एयर गन मिले थे। मेन रोड, कर्बला चौक, बहु बाजार, हरमू रोड और रातू रोड इलाके में वाहनों की चेकिंग की गई।

ओवर ब्रिज के नीचे मौजूद सरकारी बस स्टैंड का पूरा इलाका अंधेरे में था। सिर्फ रोड साइड की दुकानों के कारण लाइट जल रहे थे। रात्रि कालीन बस सेवा और लंबी दूरी की बसों का परिचालन सामान्य रूप से हो रहा था। अधिकतर यात्री बसों में सवार हो चुके थे। पूरे बस स्टैंड में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ चौराहे में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ी थी। लोग सामान्य रूप से पूर्व की भांति आवाजाही कर रहे थे। वहीं, दुकानों में शराब पीने वालों का जमावाड़ा था। लेकिन, पुलिस के द्वारा रोक-टोक नहीं हो रही थी। आम दिनों की तरह यहां व्यवस्था थी।