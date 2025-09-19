अचानक रांची पहुंची दिल्ली ATS की टीम, खंगाला ISIS संदिग्ध का ठिकाना; क्या मिला

झारखंड के रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के नेटवर्क को खंगालने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने तफ्तीश तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की टीम दानिश को लेकर रांची और बोकारो पहुंची।

रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के नेटवर्क को खंगालने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने तफ्तीश तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की टीम दानिश को लेकर रांची और बोकारो पहुंची। यहां कई लोगों से पूछताछ की गई। टीम ने बोकारो के साथ-साथ रांची इस्लामनगर स्थित उस लॉज में सीन रिक्रिएट किया, जहां से दानिश को गिरफ्तार किया गया था। रांची में लॉज से कपड़े और कुछ सामान जब्त किए। उसके बाद टीम दानिश को लेकर दिल्ली रवाना हो गई।

टीम ने बोकारो के पेटरवार उत्तासारा स्थित दानिश के घर की तलाशी ली। साथ ही उत्तासारा में ही एक खाद-बीज दुकान में पूछताछ की। बताया जाता है कि दानिश ने बम बनाने के लिए इसी दुकान से 2024 में पांच किलो पोटेशियम नाइट्रेट और यूरिया की खरीद की थी। दानिश की निशानदेही पर पिंड्राजोरा के मोहनडीह में स्थल सत्यापन के साथ दो संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस थमाया। कुछ डिजिटल एविडेंस भी जब्त किए।