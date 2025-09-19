delhi ats team reached ranchi search isis suspect ashar danish अचानक रांची पहुंची दिल्ली ATS की टीम, खंगाला ISIS संदिग्ध का ठिकाना; क्या मिला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के नेटवर्क को खंगालने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने तफ्तीश तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की टीम दानिश को लेकर रांची और बोकारो पहुंची।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 06:34 AM
अचानक रांची पहुंची दिल्ली ATS की टीम, खंगाला ISIS संदिग्ध का ठिकाना; क्या मिला

रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के नेटवर्क को खंगालने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने तफ्तीश तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की टीम दानिश को लेकर रांची और बोकारो पहुंची। यहां कई लोगों से पूछताछ की गई। टीम ने बोकारो के साथ-साथ रांची इस्लामनगर स्थित उस लॉज में सीन रिक्रिएट किया, जहां से दानिश को गिरफ्तार किया गया था। रांची में लॉज से कपड़े और कुछ सामान जब्त किए। उसके बाद टीम दानिश को लेकर दिल्ली रवाना हो गई।

टीम ने बोकारो के पेटरवार उत्तासारा स्थित दानिश के घर की तलाशी ली। साथ ही उत्तासारा में ही एक खाद-बीज दुकान में पूछताछ की। बताया जाता है कि दानिश ने बम बनाने के लिए इसी दुकान से 2024 में पांच किलो पोटेशियम नाइट्रेट और यूरिया की खरीद की थी। दानिश की निशानदेही पर पिंड्राजोरा के मोहनडीह में स्थल सत्यापन के साथ दो संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस थमाया। कुछ डिजिटल एविडेंस भी जब्त किए।

दानिश के मौसेरे भाई को दिल्ली बुलाया गया

टीम ने पेटरवार के उत्तासारा स्थित महतो बीज भंडार से खरीदे सामान की जानकारी दुकान मालिक के पुत्र मनोज कुमार महतो से हासिल की। जांच को लेकर टीम ने दुकानदार के पुत्र को नोटिस दिया कि वह दिल्ली आकर पूछताछ में सहयोग करें। इसके बाद टीम दानिश की मौसी के गांव पिंड्राजोरा मोहनडीह पहुंची, वहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से दानिश के मौसेरे भाई महरूफ को दिल्ली में पूछताछ के लिए नोटिस थमाया। मोबाइल, लैपटॉप साथ लाने का निर्देश दिया। दानिश मूल रूप से बोकारो पेटरवार का है, ऐसे में उसके नेटवर्क व स्लीपर सेल के जिले व आसपास के इलाकों में फैलाव की आशंका के मद्देनजर टीम बोकारो में तफ्तीश तेज कर दी है। दानिश भारत में खिलाफत घोषित करने और गंभीर आतंकी साजिश रचने की साजिश रच रहा था।