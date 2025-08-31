झारखंड में लापता महिला की लाश मिली, रेप के बाद गला दबाकर हत्या करने की आशंका

झारखंड में एक महिला का शव बरामद हुआ है। वह गुरुवार से लापता थी। आशंका है कि रेप करने के बाद महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला के बेटे द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

झारखंड के साहिबगंज जिले में एक 50 साल की महिला का सड़ा-गला शव मिला है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। महिला के साथ कथित तौर पर एक व्यक्ति ने रेप किया और उसकी हत्या कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला के बेटे द्वारा बरहेट थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी मां के साथ रेप किया गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से ताल्लुक रखती थी। वह गुरुवार से लापता थी। शनिवार को ग्रामीणों ने चिहाद पहाड़ की पहाड़ियों में एक सुनसान जगह के पास उसका शव बरामद किया।

बरहेट थाने के प्रभारी पवन कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि शव मिलने के बाद उसके बेटे बासु पहाड़िया ने रविवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि उसकी मां के साथ रेप किया गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका सदर अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह पुष्टि हो सकेगी कि महिला के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या की गई या केवल उसकी हत्या की गई। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया यह यौन उत्पीड़न का नहीं, बल्कि हत्या का मामला प्रतीत होता है।