Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड के हजारीबाग में दिनदहाड़े करोड़ों की बैंक डकैती, कई किलो सोना और कैश लूटकर आरोपी फरार

Apr 24, 2026 08:31 pm ISTSourabh Jain वार्ता, हजारीबाग, झारखंड
share

पुलिस का कहना है कि जिस तरह से अपराधियों ने पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि उन्हें बैंक से जुड़ी अंदरूनी जानकारी भी हो सकती है।

झारखंड के हजारीबाग में दिनदहाड़े करोड़ों की बैंक डकैती, कई किलो सोना और कैश लूटकर आरोपी फरार

झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक बड़ी बैंक डकैती हो गई। इस दौरान अपराधियों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा को निशाना बनाते हुए करीब 7 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और लगभग 5 लाख रुपए नकद लूट लिए। बताया जा रहा है कि बैंक की यह शाखा करीब 7-8 महीने पहले ही शुरू हुई थी। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वारदात को अंजाम देने के लिए चार की संख्या में लुटेरे पूरी तैयारी के साथ बैंक में घुसे थे। सभी ने अपने चेहरे ढंके हुए थे। इनमें से एक ने हेलमेट, एक ने मास्क और अन्य दो ने गमछा पहन रखा था। अपराधियों के हाथों में देसी हथियार थे, जिनके बल पर उन्होंने बैंककर्मियों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें कब्जे में ले लिया।

बैंक कर्मचारियों को बंधक बना की वारदात

बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाने के बाद अपराधियों ने कर्मचारियों से लॉकर खुलवाया और उसमें रखे सोने के आभूषण व अन्य कीमती सामान निकाल लिया। साथ ही कैश काउंटर से करीब 5 लाख रुपए भी लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बैंक को बाहर से बंद कर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:24 घंटे में बदल जाएगा झारखंड का मौसम, आंधी के साथ होगी बारिश; ओलावृष्टि भी होगी

बैंक का कोई कर्मचारी भी हो सकता है शामिल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से अपराधियों ने पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि उन्हें बैंक से जुड़ी अंदरूनी जानकारी भी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अस्पतालों में नियुक्ति होंगे 666 स्पेशलिस्ट डॉक्टर

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कई वरिष्ठ अधिकारी

घटना के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमन कुमार सहित एएसपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकेबंदी कर दी है तथा पड़ोसी जिलों को अलर्ट कर अपराधियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है।

ये भी पढ़ें:हाथ नहीं करते काम, मुंह से कॉपियां लिख स्टेट टॉपर बने झारखंड के फैजान

रांची में लूट की कोशिश के दौरान गार्ड की हत्या

उधर एक अन्य घटना में प्रदेश की राजधानी रांची में एक मंदिर में लूट की कोशिश के दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने 55 साल के एक सिक्योरिटी गार्ड को पीट-पीटकर मार डाला। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना गुरुवार देर रात जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में, धुर्वा स्मार्ट सिटी क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हुई।

दान पेटी का ताला तोड़ कैश निकाल लिया

रांची के SSP राकेश रंजन ने कहा, 'एक अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर परिसर के अंदर गार्ड की हत्या कर दी। मौके से भागने से पहले, उसने वहां रखे दान पेटी का ताला तोड़कर कुछ कैश निकाल लिया।' उन्होंने आगे बताया कि CCTV फुटेज में दिखा कि आरोपी मंदिर परिसर में अंदर से खुले एक गेट से घुसा था, जबकि गार्ड सो रहा था।

जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से अपराध में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड बरामद कर ली है, और मामले की आगे की जांच चल रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।