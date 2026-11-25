संथाल परिवारों की बेटियों का पिता की संपत्ति में अधिकार, 41 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि संथाल परिवारों की बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार है और उन्हें इस अधिकार से वंचित करने वाली पारंपरिक प्रथाओं को कानूनी जांच से गुजरना होगा।
झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि संथाल परिवारों की बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार है और उन्हें इस अधिकार से वंचित करने वाली पारंपरिक प्रथाओं को कानूनी जांच से गुजरना होगा। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सोमवार को संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े 41 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया।
बेटी का हिस्सा पाने से वंचित नहीं रख सकते
इस मामले पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि कुछ रीति-रिवाज किसी संथाल परिवार की बेटी को अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा विरासत में पाने से वंचित नहीं कर सकते, साथ ही यह भी कहा कि ऐसी प्रथाओं को पहले कानून की अदालत में परखा जाना चाहिए। इसके साथ, हाई कोर्ट ने जामताड़ा जिले के तुरका गांव में भूमि विवाद के एक मामले में अधीनस्थ अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
क्या था विवाद
यह विवाद 1985 में शुरू हुआ, जब तुरका गांव की निवासी एक संथाल महिला ने अपनी पैतृक संपत्ति पर स्वामित्व और कब्जे की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। सुनवाई अदालत ने पांच अक्टूबर, 1996 को महिला के केवल संपत्ति के एक-तिहाई हिस्से के स्वामित्व को मान्यता दी, न कि पूरी संपत्ति के स्वामित्व को। इसके बाद, महिला ने प्रथम अपीलीय अदालत में अपील की, जिसने चार मार्च, 2006 को अधीनस्थ अदालत के आदेश में संशोधन किया और संपूर्ण पैतृक संपत्ति पर उसके स्वामित्व के दावे को बरकरार रखा। प्रतिवादियों द्वारा 2006 में उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी गई थी।
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